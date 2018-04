Anderlecht strikt Cobbaut: "Droom om hier te zijn"

Voorzitter Marc Coucke is tevreden met zijn aanwinst. "Ons project begint duidelijk aan te slaan. Dat een van de grootste Belgische beloftes bewust voor Anderlecht kiest, is heel goed nieuws voor onze fans."

Ook sportief manager Luc Devroe reageert: "Het zegt toch iets over onze ambities dat een talent als Elias resoluut voor ons kiest. Elias past perfect in het profiel van spelers dat we voor ogen hebben. Met hem halen we een groot Belgisch talent binnen. Net als Abazaj en Makarenko kan hij een directe meerwaarde bieden voor ons team voor volgend seizoen.”

Op Twitter gaf Anderlecht nog een woordje uitleg over zijn transferpolitiek. "Het Anderlecht-bestuur wil voor midden juni klaar zijn met 80 procent van het huiswerk voor volgend seizoen, met de juiste mix van talent en ervaring, van Belgische en internationale spelers en van blijvers en nieuwkomers."