Verheyen en Van der Elst vormen nieuwe trainerstandem van KV Oostende

De komst van Verheyen betekent ook het einde van Adnan Custovic (foto) bij KVO, die het seizoen wel nog uitdoet. De Bosniër nam midden september het roer over van de ontslagen Yves Vanderhaeghe, van wie hij de T2 was.

Custovic loodste KV Oostende naar veiligere oorden. Maar zijn positie bleef toch op de helling staan. "Op basis van de behaalde punten kan ik Adnan weinig verwijten", zegt sportief directeur Broos.

"We hebben eerst een langetermijnvisie voor deze club uitgewerkt en een profiel uitgetekend voor de coach die in dat plaatje moet passen. En dan is het misschien beter om met een nieuwe lei te starten. Daarom de keuze voor een andere coach."

"Pas maandagavond bereikten we een mondeling akkoord met Gert Verheyen en dinsdagavond werd alles officieel gemaakt. Ik koos voor Gert omdat hij past binnen dat profiel. Hij bewees al dat hij uitstekend kan werken met jongeren en dat wordt de komende jaren toch een van onze stokpaardjes."

"Met ook Franky en Patrick erbij vormen ze een goed team. Dat ik hen al jaren ken, maakt het nog iets makkelijker. We weten wat we aan elkaar hebben en dat is belangrijk. We zijn razend ambitieus en willen volgend seizoen een gooi doen naar Play-off I.”