KV Mechelen wil aantonen dat Moeskroen in handen is van makelaars

KV Mechelen blijft ook na de degratiestrijd voortstrijden.

De eigenaars van KV Mechelen gaan tot het uiterste om hun team in 1A te houden. Ze dienden een strafklacht in tegen Moeskroen voor fraude. Het parket bevestigde aan De Tijd dat er momenteel een gerechtelijk onderzoek loopt naar valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en oplichting door Moeskroen.