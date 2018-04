11 spelers uit de JPL met een (water)kans op het WK

Vanheusden maakte indruk in de Play-off-wedstrijd van Standard tegen AA Gent. Dat hij in september als jongste speler werd geselecteerd door Joham Walem bij de beloften onderstreept zijn maturiteit en fysieke presence. Concurrenten zoals Ciman of Boyata vielen bovendien in het verleden wel eens door de mand, maar een gebrek aan ervaring op het hoogste niveau lijkt niet iets waar Martinez op zit te wachten. Enkel 5 topprestaties in de Play-offs zouden de bondscoach kunnen doen twijfelen, maar tegen Club Brugge zat Vanheusden zelfs niet in de selectie.