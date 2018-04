Jelle Van Damme: "Willen wij POII winnen? POII is kak"

Als Antwerp de 3 punten op de Bosuil gehouden had, dan had stamnummer 1 nog een stevig woordje kunnen meespreken in het gevecht om de eerste plaats in groep B van POII.

Jelle Van Damme was niet gelukkig na de nederlaag. Op de vraag van de Play Sports-commentator of hij en Antwerp groepswinnaar wilden worden, reageerde hij opvallend lauw.

Van Damme: "Ik weet het niet. Persoonlijk loop ik loop niet hoog op met POII. We zijn het wel verplicht aan de club en ons publiek, zeker als we thuis spelen, om ons best te doen. Maar of we die POII willen winnen? Tja, dat is een goeie vraag."

"Wij hebben het geluk dat we onze supporters hebben, zo blijft het allemaal nog wel leven. Maar elders is het anders. Het is de eerste keer dat ik POII meemaak. Het is kak, om het zo te zeggen..."