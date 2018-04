Degryse: "Op je 34e mag je voor 35 miljoen per jaar naar China"

Filip Joos zocht zijn Moment van de Week in de laars. Joos: "In de Serie A is het spannend. Juventus verloor zondagavond met 0-1 van achtervolger Napoli. Juve speelde heel defensief en zwak. Het was één keer dicht bij een goal: een afgeweken vrije trap van Pjanic. Maar het was Napoli dat het balbezit had en in het slot scoorde."

"Juve-doelman Buffon moet nu wel opletten, want het zou echt wel eens een einde in mineur voor hem kunnen worden. Italië mag niet naar het WK, met Juventus is hij door Real Madrid uitgeschakeld in de Champions League en met Juventus heeft hij nog het zwaarste programma in de competitie..."