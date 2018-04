Brandon "Magneet" Mechele: "Twijfelen niet meer aan de titel"

Brandon Mechele bloeide open onder Ivan Leko. Onder de vorige coach Michel Preud'homme liep het een stuk minder. "Hij heeft andere keuzes gemaakt. Hij koos voor Denswil en Engels in de laatste fase van het kampioenenjaar", zegt Mechele.

"Daarna had ik regelmatig blessures en ben ik naar STVV vertrokken. Of ik uitleg heb gehad? Neen. Dat is misschien het enige minpuntje. Maar ik heb ook goeie momenten met Preud'homme beleefd..."