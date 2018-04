Ochoa trekt zich niets aan van thuisreputatie Club Brugge: "It's like a home match"

Het is geen geheim dat Herman Van Holsbeeck bevriend is met spelersmakelaar Mogi Bayat. Zaterdag woonde het duo de wedstrijd tussen Charleroi en Gent bij. Eerder waren ze ook al gespot bij Eupen-Antwerp. Bayat had duidelijk iets opmerkelijk gezien op zijn smartpone. Een herhaling van een spelfase? De tweet van Marc Coucke na de nederlaag van Anderlecht?

Voor Van Holsbeeck bekendmaakt hoe zijn toekomst er uit zal zien, moet zijn vertrek bij Anderlecht worden afgehandeld. Maar dat Van Holsbeeck niet meteen uit het Belgische voetbal zal verdwijnen, is duidelijk.