"Sa Pinto moet weg, maar Venanzi bidt nog voor Preud'homme"

Standard wilde niet plooien tegen Club Brugge, een beetje naar het beeld van trainer Ricardo Sa Pinto. Het blijft in alle opzichten toch een geweldig figuur in ons voetbal, hoe je het ook draait of keert. Een trainer die altijd over zich doet spreken, ook na die wedstrijd van gisteren.

Maar waar het het hele seizoen ging over zijn gedrag langs de lijn, zijn theater, zijn verbijsterende uitspraken na een wedstrijd, zijn aanvallen op de scheidsrechter, is dat nu toch vooral door zijn manier van coachen, zijn keuzes. We zijn er na al die maanden nog altijd niet uit of hij nu een goede trainer is. Of hij doordachte keuzes maakt of gewoon meeval heeft, dat laten we even in het midden.

Die switch is in elk geval te laat gekomen voor Sa Pinto. Voorzitter Bruno Venanzi heeft vele maanden geleden al beslist dat hij met deze man niet meer voort wil volgend seizoen, precies omdat hij Standard toch een seizoen lang negatief in het nieuws heeft gebracht, zelfs op een moment dat de resultaten beter waren.