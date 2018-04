4-4 in Brugge: Preud'homme en Sa Pinto lapten het Club al eens in 2006

Vier keer scoren tegen Standard en het toch nog uit handen geven. Het overkwam Club Brugge ook al eens in 2006. Dankzij mooie goals van Bosko Balaban, Elrio van Heerden en Salou Ibrahim leek Club bij 4-1 op weg naar de zege.

Maar uitgerekend Michel Preud'homme stak Club Brugge een stok in de wielen. De Standard-coach zette zijn rood-witte luchtmacht in: Fellaini, Onyewu en invaller Lukunku kopten de 4-4 op het bord.



Opvallend: de 2 coaches van gisteren waren er toen ook bij. Leko zat op de bank bij Brugge, Sa Pinto viel in de eerste helft in.