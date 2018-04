Edmilson: "Teleurgesteld om wissel, maar die loont dus toch tevreden"

Cop zorgde in de extra tijd inderdaad voor de 4-4 en een punt. "Een mooi en verdiend punt", vindt Edmilson. "Club is altijd goed thuis en zette van bij het begin druk. Ze scoorden snel, maar wij konden terugkomen."

"Bij de rust hadden we een goed gesprek in de kleedkamer. In de 2e helft waren we, denk ik, de betere ploeg. We lieten nooit het hoofd hangen, dat doe je niet in Play-off 1."

Standard toonde zich heel efficiënt: "Dat is waar. In het begin van het seizoen hadden we dat helemaal niet, maar nu slagen we erin om elke match te scoren."

"Alleen slikken we ook te makkelijk goals, we maken te veel fouten. Daar moeten we aan werken voor de komende matchen."

Dromen ze in Luik van de tweede plaats? "We bekijken het match per match. We doen het momenteel goed en verliezen niet. Zo moeten we voortdoen. We willen het seizoen goed eindigen, maar zondag wacht alweer een moeilijke verplaatsing naar Gent."