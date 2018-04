Coucke schuift zwartepiet door: "Dit hadden we gevreesd op 31 januari om middernacht"

Anderlecht verloor zaterdag met 2-1 op het veld van Racing Genk. Een nederlaag die pijn doet, want Gent kan bij een overwinning vandaag naar de tweede plaats springen. Standard kan met een zege tegen Club Brugge op een gelijk aantal punten komen.

Na de match schreef Anderlecht-voorzitter Marc Coucke op Twitter: "3 matchen op 6 dagen met beperkte kern eist zijn tol, op waarde geklopt. Proficiat Racing Genk."

Een kwartier later kroop Coucke opnieuw in zijn elektronische pen om zich ook in het Frans uit te drukken. In dat kwartier had hij de tijd om een subtiele, maar niet mis te verstane boodschap toe te voegen aan zijn eerste tweet. Gericht aan het vorige bestuur. "Wat we vreesden op 31/01 om 24u.... Maar met de middelen die we hebben, gaan we alles geven de laatste 5 matchen."

Daarmee verwijst Coucke naar het einde van de wintertransferperiode en de weinige versterkingen die ex-manager Herman Van Holsbeeck aantrok.