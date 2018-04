Vanhaezebrouck: "Sels hoeft niet te twijfelen, hij blijft een goede keeper"

Zowel op Standard als in Genk ging Anderlecht de voorbije week met 2-1 onderuit. "Ik denk dat we meer hadden kunnen pakken. Het voetbal was best goed. Tot in de 16, daarin waren we te weinig aanwezig", vertelt Hein Vanhaezebrouck in Genk aan Sporza.

"In de box zie ik te weinig slagkracht en te weinig gevaar. Ze kregen nochtans goeie voorzetten. Ik mis présence en jongens die het verschil maken. Op zo'n manier creëer je weinig doelkansen."

"Op het einde heb ik nog heel veel wil, drive en engagement gezien. Ze zijn er nog vol voor gegaan, maar we blijven wel ontgoocheld achter. Op Standard en in Genk hadden we zeker punten moeten pakken", vindt de coach.