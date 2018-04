Waasland-Beveren lokt Nederlandse linksachter naar Freethiel

Milan Massop is al de 2e versterking voor Waasland-Beveren voor volgend seizoen. Vorige week zette de Senegalese middenvelder Paul Keita ook al zijn krabbel.

De 24-jarige Massop is een jeugdproduct van Vitesse en De Graafschap. De voorbije 2 seizoenen maakte de Nederlandse linksachter 6 goals in 43 duels voor eersteklasser Excelsior Rotterdam.

"Massop is heel kopbalsterk", meldt Waasland-Beveren op de ploegsite. "Het is een stevige verdediger met aanvallende impulsen. We kijken ernaar uit om hem te zien schitteren in een geel-blauwe plunje."