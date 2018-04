Bandé was dit seizoen goed voor 12 doelpunten in 27 wedstrijden voor KV Mechelen, maar hij kon de degradatie niet verhinderen. De 19-jarige Burkinese flankspeler zakt wel niet mee naar 1B want hij bereikte afgelopen december al een akkoord met Ajax. De club betaalde ruim 8 miljoen euro voor Bandé.

Zijn vijfjarig contract zou normaal pas op 1 juli ingaan, maar omdat KV Mechelen als degradant geen enkele rol meer speelt in het tweede deel van onze competitie, zit hij al sinds 11 maart stil.