Voorzitter over ontslag van De Roeck: "Nieuwe eigenaars, nieuwe wetten"

"Het was een moeilijke beslissing om De Roeck te ontslaan. Hij heeft ons erg gecharmeerd als persoonlijkheid, maar hij past niet helemaal bij de ambities van de nieuwe eigenaars. Nieuwe eigenaars, nieuwe wetten", legt STVV-voorzitter David Meekers uit.

"Dit seizoen hebben we 37 punten gehaald. Dat is heel mooi en daar hadden we voor het seizoen voor getekend, maar in de toekomst willen we dit overtreffen. We willen een 4 vooraan het puntentotaal zien. We zullen natuurlijk niet elk jaar Play-off I halen, maar we willen wel elk jaar meedoen voor die plaats in de top 6."

En dat kan niet met een onervaren coach? "Ervaring is een gek woord. Als voetballer is zijn ervaring niet min, maar als trainer is zijn ervaring eerder bescheiden. Hij heeft het goed gedaan op amateurniveau en ook hier heeft hij veel goeie dingen gedaan. Hij heeft veel geleerd. Maar de overname speelde misschien niet in zijn voordeel. De Japanners hebben misschien eerder het tweede deel van de competitie gevolgd. Toen ging het minder en dat is ook de verantwoordelijkheid van De Roeck."

Zijn de Play-off I-ambities realistisch? "Dat is de ambitie van de eigenaars en we mogen op korte termijn toch bepaalde bewegingen verwachten. Het is moeilijk voor mij om te zeggen welke spelers een meerwaarde zouden zijn, maar dat is toch waaraan men aan het werken is. Ik heb er vertrouwen in dat de Japanners sportief iets van deze club willen maken."