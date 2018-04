Vanhaezebrouck: "Club wordt kampioen, maar nog 1x spanning zou tof zijn"

"We proberen het verschil met onze concurrenten minstens gelijk te houden. Als we kunnen uitlopen, is dat een bonus, want daarna hebben we nog 3 thuismatchen."

"Genk was dit jaar thuis niet zo geweldig sterk. De laatste weken is er onder Philippe Clement wel een positieve evolutie, al blijven de punten een beetje achterwege."

Anderlecht mist mogelijk Kums (kleine verrekking in zijn dij), Markovic en Teodorczyk (sinussen). Zo komt Ganvoula mogelijk in de ploeg. "Iedereen schoot op hem na de match in Standard, maar in het halfuur dat hij gespeeld heeft, was hij veel meer aanwezig dan Teodorczyk. Hij is onze 2e targetspits. De spoeling is nu eenmaal dun."