Anderlecht en RWDM rouwen om ex-speler Desanghere

Desanghere kwam in het seizoen 1969-1970 in de A-kern van Anderlecht. Door de grote concurrentie met onder meer Pierre Hanon, Jean Cornelis, Georges Heylens en Jean Plaskie vertrok hij in 1971 naar het naburige Racing White. Hij werd betrokken in de deal met Jean Dockx, die de omgekeerde beweging maakte.

Met die club werd hij in 1975 - onder de naam RWDM - landskampioen. Hij vormde er de centrale verdedigende as met de Deense libero Kresten Bjerre en voor de Nederlandse doelman Nico de Bree. Die twee zijn ook al gestorven.

Later speelde Desanghere op een bescheidener niveau voor Eendracht Aalst en Denderhoutem.

Desanghere werd 4 keer opgeroepen voor de Rode Duivels en kwam 1 keer echt in actie. Op 18 november 1973 mocht hij 13 minuten meedoen in de WK-kwalificatiematch tegen Nederland (0-0).