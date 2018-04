STVV houdt het voor bekeken met coach Jonas De Roeck

De Roeck werd in augustus door STVV weggeplukt bij Berchem. De Roeck werd in augustus door STVV weggeplukt bij Berchem.

Jonas De Roeck is volgend seizoen geen hoofdtrainer meer van STVV. Dat maakte de eersteklasser vandaag bekend. Om 13.30u is er een persconferentie. De Roeck (38) was aan zijn eerste seizoen in eerste klasse bezig.