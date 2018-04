Vormer: "We wisten weer precies wat we moesten doen"

Ook aanvoerder Ruud Vormer kon zich weer uitleven. "We hebben een fantastische wedstrijd laten zien met duidelijk spel. We wisten weer precies wat we moesten doen en we wisten ook waar we Charleroi pijn konden doen."

"Weer in een 3-5-2? Dat bedoel ik niet, maar er was duidelijkheid voor Hans en voor mij: niet nadenken, gewoon gaan. De vorige wedstrijden was het niet veel slechter, maar we scoorden niet en dat was een probleem."

Trainer Ivan Leko schatte het belang van de 3-5-2 minder hoog in. "Tactiek is misschien 30% van het succes. Het is belangrijk als speler om te weten wat je moet doen met en zonder de bal, maar mentaliteit is veel belangrijker dan tactiek."

"3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, dat is niet zo belangrijk, geloof in je eigen voetbalfilosofie is dat wél. En iedereen gelooft in ons plan: terug naar de basis en naar wat we de voorbije zeven, acht maanden hebben gedaan."