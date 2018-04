"10 Anderlecht-spelers keken bij de 2-1 naar Teodorczyk"

Standard-Anderlecht was een heerlijke topper, maar 10 minuten voor tijd volgde er toch een bittere nasmaak. Scheidsrechter Lawrence Visser moest een gebroken wijnglas uit de graszoden plukken.

"Dit is onwaarschijnlijk", riep Filip Joos. "Eigenlijk moet je de wedstrijd stilleggen, hoe jammer dat is en hoe fantastisch deze match ook is. Dit kan niet. Stel je voor dat dit op het hoofd van iemand valt. De lijnrechter is gek dat hij blijft staan. Dit is een regelrechte schande, verschrikkelijk."

"Het begint bij plastic bekertjes en het eindigt met dit. De dader zou nooit meer een voet in een stadion mogen zetten. Natuurlijk zit het merendeel van die supporters daar even verbouwereerd als wij, maar dit is ongelofelijk."

"Laten we hopen dat videobeelden duidelijk maken wie het is of dat ze het in de tribunes gezien hebben. Je krijgt het er gewoon koud van op een bloedhete avond, een avond waarop de sport zegeviert. Tot nu dus."