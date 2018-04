Verrassende opstellingen bij Antwerp en KVO: "QLFOTKIRICTM", "Pai" en "Maestro"

"Een uitstekende infiltratie van Lomba" of "La Machine kopt raak". Het zou zomaar even kunnen dat u dit weekend wat vreemde uitspraken hoort van de voetbalcommentatoren in Oostende en Antwerpen. De spelers van KVO en Antwerp spelen voor een keer met hun bijnaam op hun shirt, een ideetje van een gemeenschappelijke sponsor.

Fernando "Pai" Canesin ziet het helemaal zitten. "Al jaren noemen mijn ploegmaats me "Pai", wat in Brazilië wordt gebruikt voor "maatje" of "copain". Intussen is het al helemaal ingeburgerd in de kleedkamer."

Geoffrey Hairemans moest dan weer niet lang nadenken voor een bijnaam op zijn shirt: "Geoffke Deurne-Noord". "Ik ben in de schaduw van de Bosuil opgegroeid en ik denk dat ik zelfs ooit een standbeeld zal krijgen in Deurne-Noord", grapt hij.

Na afloop worden de truitjes geveild voor het goede doel.