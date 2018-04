"Iedereen die droomde van mirakel, zullen we moeten ontgoochelen"

Anderlecht kreeg bij Standard niet wat het verdiende volgens Hein Vanhaezebrouck. "Het spel was goed, maar er was één minpunt: we scoren niet genoeg. We hadden hier altijd een punt verdiend", zegt de coach van Anderlecht. "Deze nederlaag had niet gehoeven, maar efficiëntie is zo belangrijk in Play-off I."

Er zit wel een opgaande lijn in het spel van Anderlecht. "Daarom is het jammer dat we geen punten pakken. Het is jammer dat je niet beloond wordt voor die goeie evolutie."

"Want dan moet je weer op het mentale gaan werken en snel recupereren want zaterdag wacht Genk al. Het wordt weer afwachten hoeveel mannen we verliezen, want vandaag waren er ook enkele spelers niet goed gerecupereerd. En dan zie je dat de spoeling dun is."