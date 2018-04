Sa Pinto na clash in spelerstunnel: "We zijn mannen, geen vrouwen"

Het waren ongeziene taferelen in de spelerstunnel net na het rustsignaal. Na een discussie gingen Karim Belhocine, assistent van Vanhaezebrouck, en Ricardo Sa Pinto elkaar bijna te lijf. De kemphanen moesten door anderen uit elkaar gehaald worden.

De aanleiding voor de clash is niet bekend en op de persconferentie na de match reageerde Standard-coach Sa Pinto in het Engels ontwijkend - en niet echt in volzinnen. Wij probeerden te vertalen:

- "Het was niets, niets speciaals."

- "Dat gebeurt in het heetst van de strijd."

- "Bij belangrijke 'derby's" zijn we heetgebakerd."

- "Alles is afgelopen, er is geen probleem meer."

- "We zijn mannen, we zijn geen vrouwen."

- "We lossen alles binnenskamers op."