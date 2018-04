Leko: "Ik ben echt kalm, ik verwacht een sterk Club"

Wat Club Brugge het meeste zorgen moet baren momenteel is dat het moeilijk tot scoren komt in de Play-Offs. Hoe verklaart Leko dat? "Omdat we niet met voldoende mensen in het strafschopgebied kwamen. Dan kan je niet scoren."

"We waren de laatste matchen meer bezig met mooi te spelen, dan met ons rendement. We hebben ons spelsysteem een beetje aangepast. Door Refaelov toe te voegen aan het middenveld, konden we op andere manieren kansen creëren, maar verloren we wel ons verticale voetbal."

"Maar ons voetbal is gericht op het collectief. Niet op het individu. Iedereen is al matchwinnaar geweest. Met wat meer rendement en efficiëntie ben ik zeker dat we weer kunnen uitblinken."