OHL dient klacht in tegen ref na twee "denkbeeldige" strafschoppen

Bram Van Driessche wees gisterenavond in Kortrijk twee keer naar de stip. De eerste keer na een schouderduw van Scheurmans en een tweede keer nadat Gorius de bal tegen zijn arm kreeg in de zestien meter. Het waren twee twijfelachtige beslissingen, maar de bal ging wel twee keer tegen de touwen. Eindstand: 2-1.

"Het waren lachwekkende beslissingen", zei OHL-coach Pearson na de match. Vandaag liet de club weten een klacht in te dienen bij scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

"Hiermee willen we een krachtig signaal geven dat we Play-Off 2 serieus nemen en we verwachten dit ook van de scheidsrechters die voor deze wedstrijden worden aangesteld", liet de club weten in een mededeling.

"We willen als club een eerlijke kans krijgen in POII en dit was overduidelijk niet het geval. Na de twee strafschoppen en de onterechte rode kaart in de wedstrijd tegen Zulte Waregem, werden opnieuw twee denkbeeldige penalty’s toegekend. Op die manier kunnen onze spelers hun kansen in Play-Off 2 niet ten volle benutten. We verwachten een duidelijk statement van Johan Verbist."