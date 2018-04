Vanderhaeghe: "Deze week weer frisheid in de kopjes krijgen"

Het gemor op de Gentse tribunes na de 0-0 tegen Racing Genk sprak boekdelen: een erg tamme thuisploeg bakte er heel weinig van. "Dit was zeker niet onze beste match", erkende Yves Vanderhaeghe.

"Genk is voetballend een goeie ploeg en we hadden moeite. We waren veel te slordig en er was te veel balverlies."

"Ik weet niet of enkele jongens al op hun tandvlees zitten, maar sommigen oogden vermoeid. Daarom heb ik bij de rust ook ingegrepen."

"Deze week proberen we weer wat frisheid in de kopjes te krijgen en moeten we ook zien wat er leeft. Ik vond het nu ook al wat stil in de kleedkamer."

"Ik denk dat de spelers ontgoocheld zijn over hun prestatie, maar we mogen toch tevreden zijn met dit punt. We hebben een heel belangrijk punt gepakt en dat moet het besluit zijn van deze speeldag. We houden Genk op 5 punten en dat is een goeie zaak."