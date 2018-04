Neerpede-plannen afgeschoten, Coucke: "Zo staan we over 20 jaar geen stap verder"

Coucke zelf ziet dat anders, maar in een gesprek met De Wereld Vandaag op Radio 1 nuanceert hij eerst. "Ik geef in de reportage aan dat er 3 mogelijkheden zijn: er komt een extra ring op het huidige stadion, we bouwen ergens anders in Anderlecht, bijvoorbeeld in Neerpede, of we bouwen op een totaal andere locatie."

"Burgemeester Tomas heeft me zondag op de match ook al laten verstaan dat ik dit plan uit mijn hoofd moet zetten", zegt Coucke. "Ik weet dat er nu een skipiste en hockeyveld liggen, maar dat lijken mij op het eerste gezicht geen zaken die van ongelooflijk nationaal belang zijn."

"Als je té snel "nee" zegt tegen alle voorstellen, dan hebben we over 20 jaar nog geen stap verder gezet. Er valt op elk voorstel iets aan te merken. Maar door enkele snelle aanpassingen aan het huidige stadion winnen we sowieso tijd om alles eerst heel grondig te analyseren."

"Sowieso geloof ik in de uitbreiding van het stadion. Over 10 jaar kunnen we niet meer in een stadion voor 20.000 toeschouwers spelen. Als we met het Belgische voetbal hogerop willen, moeten er in België enkele nieuwe of vernieuwde stadions bijkomen."