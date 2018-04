Matthys blijft nog een jaartje bij KVM: "Band is sterker dan degradatie"

Het contract van Tim Matthys liep dit seizoen af, maar de winger had al laten verstaan dat hij geen neen zou zeggen tegen een verlengd verblijf bij KV Mechelen, ook al is de club naar 1B gezakt.

"Dit was geen moeilijke keuze. Ik heb ook na de degradatie meteen aangegeven dat ik wou blijven en het bestuur had dat vertrouwen, dus waren we er snel uit. Het gevoel zat meteen goed om mijn contract te verlengen", reageert Matthys, die voor een jaartje bijtekende.

Matthys speelt sinds 2014 bij KV Mechelen, maar zet sportief dus mee een stap terug. "Het zal iets helemaal anders worden dan die vier jaren op het hoogste niveau met de club. Maar we zullen er een mooi jaar van maken en zo snel mogelijk weer naar 1A proberen te gaan. Ik ben blij dat ik deel kan uitmaken van dat verhaal."

"Ik wil het accident de parcours van afgelopen seizoen helpen recht te zetten. Na al die jaren bouw je een band op met deze o zo mooie club. Die is sterker dan een degradatie.”