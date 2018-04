Moeskroen-voorzitter: "Ben het beu dat ze ons door het slijk blijven halen"

"Maar toen we ons huiswerk maakten, stelden we ons toch ook vragen over de transparantie rond de licenties."

Vooral de waas die rond Moeskroen zou hangen, wil de club opgeklaard zien. KV Mechelen klopte onder meer aan bij de voetbalbond om (meer) onderzoek te doen naar de structuur achter Moeskroen, maar het bondsparket verklaarde zich onbevoegd.

"Daarom stappen we naast het BAS ook naar de rechter in kort geding. Dat is voor ons een niet-agressieve piste die we bewandelen. Ik denk dat we over een dikke maand zullen weten waar we staan. We zullen ons erbij neerleggen als de rechter beslist dat er geen extra onderzoeksdaden nodig zijn. Dan bereiden we ons voor op 1B."

Als de rechter de zaak van KV Mechelen wel ontvankelijk verklaart, vindt de club dat het aan het seizoen moet beginnen in 1A, samen met Moeskroen. "Dat is volgens ons de weg van de minste schade."