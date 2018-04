Moeskroen over beroep van KVM tegen licentie: "Het wordt traditie"

Moeskroen moet zich al voor het 4e jaar op rij verdedigen voor het BAS. Moeskroen moet zich al voor het 4e jaar op rij verdedigen voor het BAS.

Patrick Declerck, de voorzitter van Moeskroen, is niet te spreken over het beroep van KV Mechelen bij het BAS. "Het wordt een traditie. We hebben er vertrouwen in, maar dit hypothekeert ons nieuwe seizoen." Moeskroen overweegt nu zelf juridische stappen te ondernemen tegen KV Mechelen.