Coucke in Pano: "Nieuw stadion in Neerpede is mogelijkheid"

Het huidige stadion verbouwen? Dat is in België vaak de gemakkelijkste oplossing, maar nooit de goedkoopste

Anderlecht zou normaal gezien in het Eurostadion gaan spelen, maar met de komst van Coucke en de problemen rond dat nog te bouwen stadion is dat plan van tafel geveegd.

De eerste optie die op tafel ligt, is de renovatie van het huidige stadion van Anderlecht, het Constant Vanden Stock-stadion.

"Dat is in België vaak de gemakkelijkste oplossing, maar nooit de goedkoopste", zegt Coucke daarover. Een tweede "vanzelfsprekende" oplossing is een gloednieuw stadion bouwen op de terreinen in Neerpede.

Dat terrein is ideaal gelegen: dicht bij de Ring rond Brussel, in de buurt van twee metrostations en op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. "Qua omsluiting is dat goed. De derde mogelijkheid is een totaal andere plaats ergens in het Brusselse", stipt Coucke aan.