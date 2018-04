KV Mechelen wil als 17e club in 1A blijven en start procedure tegen KBVB

Voor het vierde jaar op een rij zorgt de licentie van Moeskroen voor opschudding in het Belgische voetbal. In het verleden trokken onder andere OHL, Cercle Brugge en Westerlo al naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport om de licentie van de club aan te vechten, en dit jaar doet KV Mechelen dat.

"De club heeft haar huiswerk gemaakt om te kijken hoe ze kan bijdragen aan meer transparantie in ons voetbal. Vanuit verschillende hoeken werd KVM gecontacteerd om te melden dat de licentie van Moeskroen problematisch is", staat er op de clubwebsite.

Zo ging de club al in overleg met de Pro League en de licentiemanager en werd ook een formeel schrijven gestuurd naar het Bondsparket, de licentiemanager en de licentiecommissie. KVM stelde onder andere voor om ex-werknemers van Moeskroen te ondervragen, maar de club kreeg geen gehoor.

Daarom tekent KVM beroep aan bij het BAS tegen de beslissing van de Licentiecommissie om Moeskroen een licentie te geven. Maar daar laat de club het dus niet bij. Het start ook een procedure in kort geding op tegen de KBVB. De club wil, tot er met zekerheid kan worden vastgesteld dat de licentievoorwaarden gerespecteerd werden, blijven aantreden in 1A. KV Mechelen zou dan als 17e club in de hoogste klasse spelen.