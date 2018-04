Extra Time tovert konijn uit hoed voor WK: "Hij is beter dan Ciman en Boyata"

Zijn debuut opent volgens de tafelgasten ook perspectieven voor de Rode Duivels. "Hij is beter dan Ciman en beter dan Boyata", vindt Filip Joos. "Het is misschien ridicuul om het na één match te zeggen, maar tegelijk, stel dat er op het WK iets gebeurt achterin. Wat hij liet zien, is toch zeer zeldzaam op Belgisch niveau."

"En als ik jou en Gert Verheyen over hem hoor, zijn jullie er toch echt van overtuigd dat hij iemand is voor de nationale ploeg?"

Van der Elst: "Ik ben echt benieuwd waar hij zal eindigen. In die twee jaar dat ik bij U19 ben geweest, was hij de speler met het meeste overtuiging. Hij is ook meteen doorgeschoven naar de beloften. Daar heeft hij nog maar een wedstrijd kunnen spelen, maar hij was meteen de beste. Dat hij dit op termijn zal bevestigen, daar ben ik van overtuigd."

Ook Peter Vandenbempt ziet wel iets in Vanheusden. "We hebben nood aan centrale verdedigers die kunnen voetballen. Hij lijkt me ook iemand die op een WK gewoon zijn wedstrijd zou spelen. Hij blijft rustig. Na zijn match bij Standard gaf hij ook een ontwapend eerlijk interview. Hij was goedlachs en nog heel open en ongerept. Hij gaf me ook een hand. Origi had dat ook."

"Origi was vier jaar geleden ook een konijn uit een hoge hoed", zegt Joos. "Hij moet dit niveau natuurlijk nog bevestigen in de play-offs, maar als Martinez Ciman zou thuislaten voor deze jongen, dan zou ik dat begrijpen."