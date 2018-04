"Het gaat niet om die lijn, wel om de voet van de passer"

Jan Mulder mengde zich in de discussie. "In tegenstelling tot doellijntechnologie gaat het niet over de lijn, maar over de voet van de passer en zijn tik."

"Die lijn hangt af van de pass, het moment waarop de voet tegen de bal komt. Volgens mij zit daar ruimte tussen. Er zijn daar fracties van een seconde. Daar is speling en dat is het verschil met doellijntechnologie. Die lijn is behoorlijk bedrieglijk."

"De mensen van de VAR hebben hun werk gedaan, net als de assistent", voegde Peter Vandenbempt nog toe. "Ik zag Leander Dendoncker boos kijken naar de assistent na de fase. "Heb jij dat niet gezien?", leek hij hem te zeggen."

"Neen, Leander. De assistent volgt de afspraak: vlag niet te snel, want dan kan er gecorrigeerd worden. En omgekeerd niet."