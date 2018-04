Anderlecht haalt "een van de grootste talenten van Albanië"

"Voor de pijlsnelle flankaanvaller wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur nadat hij in Albanië doorbrak bij FC Luftëtari. In de hoogste Albanese afdeling was Abazaj dit seizoen al goed voor 9 doelpunten in 28 wedstrijden", schrijft Anderlecht over zijn nieuwe speler.

"Dat leverde hem afgelopen winter een transfer op naar leider KF Skënderbeu, dat hem opnieuw uitleende aan Lüftetari. Na zijn sterke prestaties in de competitie en bij de nationale beloften werd hij vorige maand ook beloond met een eerste selectie voor de A-ploeg van Albanië."

Sportief manager Luc Devroe: "Kristal wordt gezien als een van de grootste Albanese talenten. We zijn erg tevreden dat een veelbelovende speler als hij voor paars-wit kiest. Ik ben er zeker van dat hij zijn potentieel hier kan waarmaken."

Ook de nieuwe RSCA-speler wordt aan het woord gelaten: "RSCA is een grote naam in het Europese voetbal, ook in Albanië. Ik ben erg blij dat ik mezelf verder kan ontwikkelen bij zo'n grote club en sta te popelen om hier aan de slag te gaan." Zaterdag rondde Anderlecht al de komst van Jevgen Makarenko aan.