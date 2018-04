"Soms voel ik me naïef als ik niet aan mijn spelers vraag om zich te laten vallen"

Het voorbije weekend kregen Charleroi en Standard een discutabele strafschop na een overtreding die veel weg had van een fopduik. Philippe Clement, die vrijdag met Racing Genk tegen Charleroi zo'n strafschop moest slikken, betreurt die gang van zaken.

"Soms voel ik me de naïeveling als ik niet aan mijn spelers vraag om zich te laten vallen, zoals dat toch een tendens is geworden bij een aantal ploegen", vertelt Clement aan Sporza.

"Maar ik zal dat niet doen. Als het een tendens wordt dat een speler zich in de zestien alleen maar bezig houdt met het zoeken naar contact in plaats van te willen afwerken, dan is dat slecht voor het Belgische voetbal. Ik probeer het nog op onze manier verder te zetten."