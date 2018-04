Coucke: "Hiervoor is Play-Off I uitgevonden"

Ook voor Luc Devroe was de match tegen Club Brugge speciaal. Devroe stond tussen 2007 en 2011 op de loonlijst bij de Bruggelingen. "Maar het is vooral belangrijk dat we onze eigen Play-Offs redden."

Hij gaf ook tekst en uitleg bij zijn eerste transfer voor paars-wit: Jevgen Makarenko. "Ik was op de hoogte van zijn dossier. Woensdag heeft Hein Vanhaezebrouck bijna 2 uur met Makarenko gesproken. Als alle partijen overtuigd zijn, moet het niet lang duren."

"Makarenko heeft voetballend kwaliteiten, kan het spel goed lezen en ik ben overtuigd dat hij een meerwaarde is voor RSCA. Hij is aangepast aan de Belgische competitie, maar heeft ook al Champions League gespeeld en ervaring in de nationale ploeg van Oekraïne."

Dat Vanhaezebrouck inspraak kreeg in de transfer van Makarenko, spreekt de mediaberichten tegen dat de nieuwe bestuurders van Anderlecht niet verder willen met de huidige trainer. "Hein is absoluut betrokken bij de voorbereiding op volgend seizoen. Er is toch geen enkele communicatie van de club geweest die het omgekeerde zegt?"