Vandenbempt: "Het voetbal van Anderlecht was een zeer positieve verrassing"

In de 3 wedstrijden was er discussie over de VAR. Refaelov ziet er blijkbaar ook een complot in, zowaar in het voordeel van Anderlecht en tegen Club Brugge, om de spanning erin te houden. Moet je daarvoor dan zo oud geworden zijn, vraag ik me toch af.

Maar oké, het is eigen aan Play-off I: de spanning die oploopt, de belangen die groot zijn, het verschil tussen de ploegen dat miniem is. Dan komen boze en gefrustreerde scheidsrechters altijd weer uit bij de scheidsrechter. Dus ook bij de VAR.

Ik begrijp het wel. De beslissing om de goal van Club af te keuren was strikt genomen correct, maar dat buitenspel was dan weer zo nipt, dat je misschien ook weer rekening moet houden met het camerastandpunt en die lijn die ze dan trekken. Is die wel 100 procent betrouwbaar?

Ik wil maar zeggen: als dit doelpunt nu goedgekeurd was, hadden we toch geen grove onrechtvaardigheid meegemaakt. Nog een keer: volgens de strikte regels was het wel juist.