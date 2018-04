Is de titelstrijd weer geopend? "We moeten niet euforisch worden"

Vanhaezebrouck (Anderlecht): "Het resultaat was het belangrijkste, maar ook de manier waarop was goed, dus ik ben heel tevreden. We hebben misschien wel de beste uitvoering gebracht van wat ik al maanden vraag. Het zat goed in elkaar: communicatie, coaching, kwaliteit, ... Alleen op het einde missen we een beetje maturiteit om de match uit te spelen. We moeten slimmer zijn en de bal in de ploeg houden. Nu scoort Vossen nog bijna in de laatste minuut."

Leko (Club Brugge): "We kwamen om te winnen, maar het killer instinct ontbrak. Anderlecht heeft vandaag meer gevaar gecreëerd. We kwamen makkelijk tot aan de zestien, maar dan ontbrak het ons aan kwaliteit. We moeten meer scoren. Dat is niet alleen een probleem van onze spitsen, maar van de hele ploeg. We moeten na balverlies ook iets sneller reageren. Nu gaven we te veel weg."