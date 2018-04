"VAR kan beter afgeschaft worden, want hij mag toch niks zeggen"

AA Gent verloor met 1-0 op Standard door een late penalty waarover veel te doen was. "Zonder die onterechte strafschop hadden we de kans om hier op een diefje een punt te pakken. Dat was niet verdiend geweest, want Standard was scherper en verdiende wel te winnen", zegt Yves Vanderhaeghe.

"Toch is er weer heel veel discussie en iedereen weet wel waarom. Het is jammer dat de scheidsrechter erin trapt. Er is zelfs geen contact. Ik dacht toch dat er voor een fout contact moet zijn. Maar ik herhaal: Standard heeft verdiend gewonnen."