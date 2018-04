VIDEO: Cevallos solliciteert voor Puskas-award met fabelachtige goal

In Lokeren-Eupen scoorde José Cevallos iets voorbij het uur een doelpunt waar ze op Daknam nog lang over zullen praten. Van diep op zijn eigen helft mikte de middenvelder de bal over Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge in doel.

"Ik had in de 1e helft al gezien dat de keeper soms ver uit zijn doel stond, maar toen deed zich geen moment voor dat ik kon trappen. Ik wist dat het zou kunnen lukken en ik heb het gewoon geprobeerd, ook al was het heel ver", lacht Cevallos.

"Het was een geweldig doelpunt, een van de mooiste goals in mijn carrière. Ik ga er vanavond nog 25 keer naar kijken en ervan genieten. Vanaf morgen denk ik aan het volgende doelpunt."