Eupen kan Garcia missen in PO II en stuurt hem op trainerscursus

Luis Garcia (37) zou na zijn carrière graag trainer worden. Hij heeft daar diploma's voor nodig en de Spaanse Voetbalbond biedt op dit moment een versnelde opleiding aan. In zes weken weken kunnen de deelnemers de eerste twee licenties behalen. Eupen gunt zijn aanvoerder die kans.

"Onder meer Raul, Xavi en Xabi Alonso nemen deel aan deze opleiding", laat de club weten. "Eupen steunt zijn aanvoerder en stelt hem tot het einde van dit seizoen vrij van trainingen en wedstrijden."

Of de voormalige Spaanse international daarna nog terugkeert, is niet meteen duidelijk. Zijn contract loopt er eind dit seizoen af. "We houden momenteel positieve gesprekken omtrent een contractverlenging voor volgend seizoen."

Eupen kon zich pas op de slotspeeldag van de reguliere competitie verzekeren van een verlengd verblijf in eerste klasse en staat in Play-off II momenteel op de voorlaatste plaats, waardoor er dit seizoen niet veel meer te winnen of te verliezen valt.