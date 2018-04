Anderlecht versterkt zich volgend seizoen met Makarenko (KV Kortrijk)

Oekraïens international Makarenko (26) streek afgelopen zomer neer in Kortrijk, waar hij na 3 speeldagen al basisspeler was. 10 dagen geleden maakte KV Kortrijk bekend dat de verdedigende middenvelder zijn contract verlengd had.

Anderlecht slaagde er nu toch in om Makarenko vanaf volgend seizoen aan zich te binden, omdat de Oekraïner de optie had om Kortrijk te verlaten voor een vastgesteld bedrag (dat Anderlecht betaald heeft).

“Toen Luc Devroe mij polste om voor Anderlecht te voetballen, was ik meteen overtuigd van het nieuwe project", reageert Makarenko. "RSC Anderlecht is de grootste club van het land. Ik wil mijn steentje bijdragen om gestalte te geven aan het nieuwe Anderlecht.”