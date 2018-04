Leko: "Als je de druk niet aankan, moet je naar een lagere klasse"

Als we willen winnen in Anderlecht, moeten we nog beter voetballen dan tegen Gent en dat 95 minuten lang.

"Er zijn geen excuses. We zijn al de hele week bezig met één ding: zondag het beste Club Brugge tonen. Anderlecht was en zal altijd favoriet zijn thuis. Net zoals wij altijd favoriet zijn in het Jan Breydelstadion."

"We weten wat we willen tonen. Het wordt een heel belangrijke wedstrijd. We willen ons eigen voetbal brengen met grinta, persoonlijkheid, vertrouwen en geloof dat we kunnen winnen."

Is de nederlaag in Gent al verteerd? "De eerste 20 minuten in Gent waren een drama, er was geen scherpte. De overige 70 minuten waren goed, met veel kansen, dominantie en alles wat iedereen van een leider verwacht."

"Maar als we willen winnen in Anderlecht, moeten we nog beter voetballen dan tegen Gent en dat 95 minuten lang."