Vanhaezebrouck: "Bij winst maken we Club misschien wat nerveuzer"

Vanhaezebrouck heeft al ideeën om Club Brugge zondag te vloeren, maar de Anderlecht-coach laat niet in zijn kaarten kijken. "De sleutel om de match te winnen? Je kan een hele bos sleutels hebben, maar als je niet weet in welke sleutelgaten je die moet steken, ben je daar niet veel mee."



"Wat tegen Brugge wel het verschil zal maken, is de efficiëntie van de ploeg en de details. Als we winnen tegen Brugge, zou dat misschien wel eens een rol kunnen spelen in de hoofden van de Brugge-spelers. De match springt er bij ons niet bovenuit, maar bij winst maken we de koploper misschien een beetje nerveuzer. De druk ligt zowel bij hen als bij ons. Dat Club dan voor het eerst in 20 jaar komt winnen op Anderlecht? Ja, en dan?"

Revanchegevoelens na de 5-0 pandoering in Brugge heeft Vanhaezebrouck niet echt. "Achteraf gezien hadden we thuis (0-0) wel altijd de 3 punten moeten pakken, maar in Brugge zelf waren we gewoon niet goed genoeg. Nu moeten we zorgen dat we thuis winnen."