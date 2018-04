German Mera scoorde 3 keer voor KV Mechelen. German Mera scoorde 3 keer voor KV Mechelen.

KV Mechelen heeft een akkoord bereikt met German Mera over een nieuw contract voor 2 seizoenen. De Colombiaanse verdediger kwam in de winterstop over van Club Brugge. Hij speelde 8 matchen voor KVM en scoorde daarin 3 keer.