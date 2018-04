"Vervanger Vermeer? Club zal vooral naar de man in vorm kijken"

"Door de blessure van Vermeer valt een stabiele factor weg. Er was de voorbije weken geen discussie meer over de Club-doelman en die zal nu een beetje terugkeren. Dat is een beetje jammer, want ze hadden iemand gevonden waar ze vrij zeker het seizoen mee konden uitdoen", legt analist Geert De Vlieger aan Sporza uit.

Wie zal Vermeer vervangen? "Je zou Gaboelov verwachten, want hij is de tweede in de rij. Maar ik vermoed dat ze eens zullen kijken naar de prestaties van de voorbije weken op training en dat ze er niet voor terugschrikken om de man in vorm te kiezen."

"Je hebt iemand nodig die zich niet te veel vragen stelt en niet twijfelt. Dan kom je iets verder met een ervaren doelman als Gaboelov, maar de mensen die hen dagelijks aan het werk zien zullen hun invloed hebben."

In een poll op onze site kiest meer dan de helft van de stemmers voor Ethan Horvath. "Maar Club zal niet naar de toekomst kijken, wel naar de actuele situatie. Ze zullen kiezen voor de man in vorm. Wie heeft het meest in huis op training? Dat is de vraag. Als de nummer 4 het best in vorm is, dan zal hij spelen."