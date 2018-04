Club Brugge kan dit seizoen niet meer rekenen op Vermeer

Kenneth Vermeer streek in januari neer bij Club Brugge en ontpopte zich na een aarzelende start tot een waardevolle pion bij blauw-zwart. Afgelopen maand werd de Nederlandse doelman, nog altijd eigendom van Feyenoord, zelfs verkozen tot Speler van de Maand door de fans van Club.

Maar de supporters zullen Vermeer mogelijk niet meer in actie zien in het truitje van Club Brugge. In de slotfase van de wedstrijd tegen AA Gent heeft Vermeer een spierblessure opgelopen in zijn rechterbovenbeen en wordt vrijdag geopereerd.

De blessure van Vermeer is uiteraard slecht nieuws voor Club, dat na lang zoeken eindelijk een solide doelman had gevonden. Wellicht kiest coach Ivan Leko nu voor de ervaren Rus Gaboelov tussen de palen. Die ontgoochelde tot nog toe niet, maar overtuigen deed hij ook niet.