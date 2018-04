KVO is het beu dat de eigen fans juichen voor Eupen

"Het is al een tijdje dat we een groeiende verdeeldheid zien onder onze supporters. Tijdens de match tegen Eupen kon het hele stadion zien hoe fans met elkaar bekvechten, met wat trek- en duwwerk, en hoe er vooral in het vak C2 tweedracht heerst", klinkt het in de brief.

"Dat er dan ook nog eens vreugde was om een goal van de tegenstander raakt elke speler, elke medewerker en elke oprechte fan van KV Oostende. Dit is niet de steun die we als ambitieuze familieclub voor ogen hebben. We betreuren dat sommige fans zich onderling willen profileren."

De brief, ondertekend door voorzitter Peter Callant, algemeen directeur Patrick Orlans en Nicolas Lombaerts, eindigt met een oproep. "We begrijpen dat er historische vriendschappen groeien onder clubs, maar steun toch vooral je eigen ploeg. We hebben iedereen nodig. Voor wie het niet goed meent met KVO en met de andere collega-fans zal er geen plaats meer zijn in de Versluys Arena."